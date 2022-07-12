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Şişli'de kaza: 23 yaşındaki skuterli Dilara hayatını kaybetti

Şişli'de, otomobilin çarptığı skuteri kullanan Dilara Gül (23) hayatını kaybetti.

DHA12 Temmuz 2022 Salı 13:28 - Güncelleme:
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Kaza, saat 00.10 sıralarında, Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. H.A.'nın kullandığı otomobil, skuterle cadde üzerinde seyir halindeki Dilara Gül (23) isimli kadına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti. Dilara Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alındı. H.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Taksirle Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Dilara'nın dansçı olduğu öğrenildi.

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