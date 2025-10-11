İSTANBUL 17°C / 10°C
Güncel

Şişli'de korkutan yangın

Şişli'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışmaları sonucu söndürüldü.

AA11 Ekim 2025 Cumartesi 07:17
Kuştepe Mahallesi Çilek Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede binanın üst katını tamamen sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada binanın çatı katında kısmi çökme meydana geldi.

Alevlerin ve yükselen dumanların yoğunluğu nedeniyle mahalle sakinlerinin kısa süreli panik yaşadığı yangın, çevre ilçelerden gelen ekiplerin yardımıyla söndürüldü.

Olayda, maddi hasar meydana geldi.

