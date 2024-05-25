İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2024 Cumartesi / 18 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Şişli'de lokantanın bacası alev aldı

Şişli'de 6 katlı binanın giriş katındaki lokantanın bacasında yangın çıktı. Üst katlarda kalanlar kendi imkanlarıyla sokağa çıkarken alevler itfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 12:23 - Güncelleme:
Şişli'de lokantanın bacası alev aldı
ABONE OL

Yangın, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki lokantada saat 10.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katındaki lokanta ızgaralar temizlenirken baca alev aldı. Bacanın alev aldığını gören çalışanlar hemen dışarıya çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir yandan da üst katlarda kalanlar dışarıya çıkarıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Abide-İ Hürriyet Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.