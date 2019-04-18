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Şişli'de motosikletli kurye yayaya çarptı

Şişli’de seyir halindeki motosikletli kurye yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşerek kafasını yere vuran yaşlı adam tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Şişli, Ergenekon Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Feriköy'den Şişli istikametine seyir halinde olan motosikletli kurye yolun karşısına geçmek için yola adım atan yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam yere düşerken çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri kafasında kanama olan yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
 
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine gelen trafik ekipleri ise motosiklet sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü. 

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