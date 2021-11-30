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Şişli'de operasyon: Gözaltılar var

Şişli'de birçok adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA30 Kasım 2021 Salı 07:04 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 07:04
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli Kuştepe Mahallesi'nde önceden belirlenen birçok adrese operasyon yaptı. Çok sayıda sivil polisin katıldığı operasyona, özel harekat polisleri, yunus ekipleri ve çevik kuvvet polisleri destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden konvoy halinde çıkan polisler, saat 06.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'ne girdi.

Uyuşturucu ile Mücadele polisleri, Özel Harekat polislerinin desteğiyle Önceden belirlenen evlere girerek uyuşturucu araması yaptı.

Çevik kuvvet ve yunus polisleri de mahalle giriş çıkışlarında güvenlik önlemi aldı. çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltıların olduğu adreslerde aramalar devam ediyor.

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