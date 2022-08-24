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Şişli'de silahlı kavga

Şişli'de bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

AA24 Ağustos 2022 Çarşamba 07:10 - Güncelleme:
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Mecidiyeköy Darcan Sokak'ta bulunan kahvehanede, 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, diğer 2 kişiye silahla ateş etti. Şahıslardan biri yaralanırken, şüpheli, kaçan diğer şahsı evine kadar kovalayarak ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine emniyet ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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