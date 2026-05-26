26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
  • Şişli'de sokak ortasında infaz: Polis kaçan silahlı saldırganların peşinde
Güncel

Şişli'de sokak ortasında infaz: Polis kaçan silahlı saldırganların peşinde

Şişli'de bir iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA26 Mayıs 2026 Salı 07:16 - Güncelleme:
Gülbahar Mahallesi Beşinci Yıldız Sokak'taki bir iş yerinin önünde, Doğuş Cebeci (28) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cebeci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.