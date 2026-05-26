Şişli'de sokak ortasında infaz: Polis kaçan silahlı saldırganların peşinde

Gülbahar Mahallesi Beşinci Yıldız Sokak'taki bir iş yerinin önünde, Doğuş Cebeci (28) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cebeci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.