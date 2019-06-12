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Şişli'de soygun dehşeti

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde seyreden aracı durduran silahlı kişiler 350 bin TL'yi gasp ederek kayıplara karıştı.

  • İHA
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Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde seyreden aracı durduran silahlı kişiler 350 bin TL'yi gasp ederek kayıplara karıştı.

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