Şişli'de soygun dehşeti
Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde seyreden aracı durduran silahlı kişiler 350 bin TL'yi gasp ederek kayıplara karıştı.
- İHA
Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde seyreden aracı durduran silahlı kişiler 350 bin TL'yi gasp ederek kayıplara karıştı.
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