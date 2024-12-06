İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2024 Cuma / 5 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,826
  • EURO
    36,8288
  • ALTIN
    2949.83
  • BIST100
    10031.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Şişli'de şüpheli ölüm

Şişli'de 59 yaşındaki Cengiz Gözel, yaşadığı evde ölü bulundu. İnceleme sonucu ölümü şüpheli bulunan Gözel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde bulunan yaklaşık 20 bin lira da delil torbasına konuldu.

DHA6 Aralık 2024 Cuma 10:35 - Güncelleme:
Şişli'de şüpheli ölüm
ABONE OL

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ablası ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Cengiz Gözel'den ailesi gün içinde haber alamayınca eve geldi. Anahtarla kapıyı açan iki kardeş, odaya girdiğinde Gözel'i hareketsiz buldu. Kardeşinin ihbarda bulunması üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Gözel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibi ve Cumhuriyet Savcısının çalışması sonrasında Gözel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Evde bulunan yaklaşık 20 bin lira da polis tarafından delil torbasına konularak götürüldü.

Öte yandan Cengiz Gözel'in yaklaşık 20 yıldır bipolar bozukluğu tedavisi gördüğü öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.