İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4702
  • EURO
    51,1651
  • ALTIN
    6495.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şişli'de tartıştığı sürücüye saldıran şüpheliye 192 bin 719 lira para cezası
Şişli'de tartıştığı sürücüye saldıran şüpheliye 192 bin 719 lira para cezası

Şişli'de tartıştığı sürücüye ve aracına saldıran kişiye, 192 bin 719 lira para cezası kesildi.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 13:53
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin tartıştığı sürücüye ve aracına saldırdığı anlara ait sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, kimliği belirlenen sürücü B.E'nin, tartıştığı sürücüyü takip edip ters yönden gelerek aracını sıkıştırdığını, kendi aracından inip sürücüye ve aracına saldırdığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırıcı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yollarında ters istikamette sürmek", "araç kullanırken sürücü belgelerini yanında bulundurmamak" maddelerinden 192 bin 719 lira para cezası uygulandı.

- SALDIRI ANLARI KAMERADA

Öte yandan B.E'nin tartıştığı sürücüye saldırdığı anlar araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde B.E'nin, camı açan sürücüye saldırması ve çevredekilerin ayırması yer alıyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.