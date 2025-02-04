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Şişli'de yangın faciası: 1 kişi hayatını kaybetti

Şişli'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

AA4 Şubat 2025 Salı 12:12 - Güncelleme:
Şişli'de yangın faciası: 1 kişi hayatını kaybetti
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19 Mayıs Mahallesi Gazi Berkay Sokak'taki binanın giriş katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem alırken, itfaiye görevlileri bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti. Bu sırada dumandan etkilenen bir kadına sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemede ölen kişinin Rasel Yanni olduğu belirlendi.

Yanni'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları da olay yerine geldi.

Rasel Yanni'nin cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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