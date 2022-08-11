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Şişli'de yapılan denetimde bin 705 kişi sorgulandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuştepe Mahallesi'nde yapılan genel emniyet ve asayiş denetiminde bin 705 kişi sorgulandı. yapılan denetimde, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.

DHA11 Ağustos 2022 Perşembe 02:37 - Güncelleme:
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İstanbul'unŞişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Kuştepe Mahallesi'nde 5 sabit nokta ve caddede; narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik huzur ve güvenliği sağlamak için denetim yapıldı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Yapılan denetimlerde, 1705 kişi, 584 araç, 295 motosiklet denetlendi.

Denetimler sonucu, 1 kişiye dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 855 Türk Lirası cezai işlem uygulanırken, 1 yoklama kaçağı yakalandı. 3 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldı. Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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