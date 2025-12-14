İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şişli'de zehir üretim merkezi çökertildi: 97 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Güncel

Şişli'de zehir üretim merkezi çökertildi: 97 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Şişli'de uyuşturucu üretimi yapılan adrese düzenlenen baskında 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

IHA14 Aralık 2025 Pazar 13:24 - Güncelleme:
Şişli'de zehir üretim merkezi çökertildi: 97 kilo uyuşturucu ele geçirildi
ABONE OL

Şişli'de uyuşturucu imalatının yapıldığı adrese düzenlenen operasyonda toplam 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı.

Şişli'de, bir adreste uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığına yönelik tespitlerin yapılması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, 12 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Adrese baskın yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste, dış dünya ile hiçbir temas kurmadan faaliyet yürüten bir şahsın, getirilen maddeleri dönüştürerek piyasaya sürmeye hazır hale getirdiği tespit edildi. Yapılan aramalarda toplam 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde, 95 bin 300 Türk Lirası, bin dolar, 500 Euro ve 500 Suudi Arabistan Riyali para ele geçirildi.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız olarak imal, ithal veya ihraç etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • uyuşturucu ele geçirildi
  • Şişli operasyonu
  • uyuşturucu üretimi
  • Şişli baskın
  • gözaltı işlemleri

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.