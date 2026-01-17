İSTANBUL 5°C / 2°C
Güncel

Şişli'deki feci kaza can aldı: Motosiklet hurdaya döndü, sürücüden acı haber

Şişli D-100 Otoyolu'nda motosikletinin kontrolünü kaybeden sürücü, önce bir araca ardından bariyerlere çarptı. Talihsiz sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

IHA17 Ocak 2026 Cumartesi 22:54 - Güncelleme:
Şişli'deki feci kaza can aldı: Motosiklet hurdaya döndü, sürücüden acı haber
Şişli'de seyir halindeyken motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü önce bir otomobile ardından bariyerlere çarparak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza 20.30 sıralarında Şişli D-100 Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolun orta şeridinde ilerleyen S.K. yönetimindeki 07 BEJ 893 plakalı hafif ticari araca, 34 NYK 765 plakalı motosikletinin hakimiyetini kaybeden S.B. çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan S.B. hızla bariyerlere de vurdu. Kaza sonrası motosiklet kullanılamaz hale gelirken S.B. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelere göre çarpma anında S.B.'nin kaskının kafasından çıktığı ve başını bariyerlere vurarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sonrası 2 şerit trafiğe kapanırken bölgede yoğun trafik oluştu. Trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü S.K.'yi ifadesini almak üzere karakola götürürken hayatını kaybeden S.B.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen motosiklet ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrası trafik normale döndü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

