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Sismik izolatör sonradan yaptırılır mı? Sismik izolatör fiyatları ne kadar?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından binalarda Sismik izolatör kullanımının önemi bir kez daha gündeme geldi. Sismik izolatör, depremin sarsıcı ve yıkıcı etkisini en aza indirmek için kullanılan bir sistemdir. Sismik izolasyon yöntemi sadece can güvenliği değil, aynı zamanda yapıdaki mülklerin emniyetini de sağlar. Peki Sismik izolatör sonradan yaptırılır mı? Sismik izolatör fiyatları ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler

13 Şubat 2023 Pazartesi 10:11 - Güncelleme:
Sismik izolatör sonradan yaptırılır mı? Sismik izolatör fiyatları ne kadar?
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Sismik izolatör; Binaların temeline yapılan, depremin yıkıcı etkisini en aza indirgeyen teknik sistemdir. Kahramanmaraş depreminde 10 ilde binlerce binanın yıkılmasının ardından sismik izolatörün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Deprem izolatörü kuullanılan binalar, 2 büyük depremde hasar almadı. Hal böyle olunca, sismik izolatörün sonradan yapılıp yapılmayacağı konusu araştıtılmaya başlandı. Sismik izolatör sonradan yaptırılır mı? Sismik izolatör fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

SİSMİK İZOLATÖR NEDİR?

İzolasyon cihazları binanın altına yerleştirilerek yapıyı deprem hareketlerinden ayırır. Yapıda uygun olan kata veya zeminde yer alan kolonlara yerleştirilen yatay hareket eden sismik izolatörler, depremin şiddetinin azalmasına yardımcı olur. Sismik izolasyon, binanın sallanmasını önemli ölçüde azaltabilir.

Sarsıntı şiddetini yüzde 80'e kadar azaltan sismik izolatörler; Kimyasallar, pas, nem ya da güneş ışınları gibi yıpratıcı durumlara karşı korunaklı ve ortalama 60 yıl kullanılabilir. Bu sistemin kullanıldığı yapılarda ağırlık taşıma kapasitesi artar.

Sismik izolatör, deprem esnasında alt yapı ile üst yapı arasına süspansiyon görevi üstlenerek zeminden üst yapıya kuvvet aktarımını azaltır.

SİSMİK İZOLATÖR SONRADAN YAPTIRILIR MI?

Sismik izolatör, yapılmış olan binaya sonradan takılabilir. Ancak deprem izolatörü yapılırken mevcut şartlar çok önemlidir.

İzolatörlerin binanın yapım aşamasında yapılacak hesapların ardından uygun yerlerinin belirlenmesi ve yerleştirilmesi gerekir. Öncelikle kolonlar hidrolik krikolar yardımıyla askıya alınmalıdır.

DEPREM İZOLATÖRÜ FİYATLARI NE KADAR?

Her katta 4 daire olan toplam 5 katlı bir bina için ortalama 40 taşıyıcı kullanılır. Yurt dışından sağlanan izolatörün tanesi ortalama en az 6.000 dolar civarında olduğu bilinmektedir.

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