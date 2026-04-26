Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Merkezi, 23 Nisan 2025 Marmara depremine ilişkin önemli bir çalışmaya imza attı. TÜBİTAK Marmara gemisiyle Japonya'dan JAMSTEC ve NIED ekiplerinin de katılımıyla 2025'te Marmara Denizi tabanına yerleştirilen 8 adet sismometre (OBS) cihazı sudan çıkartıldı. Cihazlardan elde edilen verilerle, özellikle 23 Nisan depremine ilişkin önemli incelemeler yapılacak.

'ALTIN DEĞERİNDE VERİLER'

Çalışmaya ilişkin konuşan Boğaziçi Üniversitesi Bölgesel Tsunami İzleme Merkezi Müdürü Dr. Tuğçe Ergün, "OBS cihazları, deniz tabanına inen ve akustik sinyalle yeniden yüzeye çıkan sistemler. Kablosuz oldukları için dış etkenlerden zarar görmüyorlar. Özellikle 23 Nisan 6.2'lik Marmara depreminin artçılarını gözlemlemek için kullandığımız bu cihazlar altın değerinde veriler taşıyor. 10 ay boyunca denizin dibinde çalıştılar. 8 cihazın tamamını aldık. Analiz sürecine başlayacağımız bu veriler önemli bilgiler verecek" dedi.

'TEKRAR KULLANACAĞIZ'

Elde edilen verilerin kısa sürede bilimsel sonuçlara dönüşeceğini belirten Dr. Ergün, "İlk sonuçlar 1 ila 3 ay içinde elde edilir. Kırılmanın hangi faya doğru ilerlediği, artçıların hangi bölgede yoğunlaştığı gibi sorulara yanıt bulabileceğiz. Elde edilen veriler, kara istasyonları ile birlikte değerlendirilerek Marmara'daki deprem süreçlerinin daha bütüncül biçimde izlenmesine katkı sağlayacak. OBS cihazları bakımlarını yapıp yeniden Marmara Denizi'ne bırakmayı planlıyoruz" dedi.

6.2'NİN SIRRI BU CİHAZLARDA

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Dr. Ergün sözlerine şöyle devam etti: "23 Nisan Marmara Denizi depreminden sonra Başkan Erdoğan'ın da talimatlarıyla İstanbul Valimizin desteklerini almaktayız. Marmara Denizi'nde gerçek zamanlı deniz tabanı gözlem sistemlerinin kurulmasına yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Deniz tabanı sismik izleme konusundaki kapasitemizin artırılması için teknik ve operasyonel süreçler rasathanemizde kararlılıkla devam ediyor."

23 NİSAN'DA NE OLMUŞTU?

23 Nisan 2025'te, İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6.2'lik depremde 359 kişi yaralanmış, 1 kişi hayatını kaybetmişti.13 saniye süren deprem sonrası 450'den fazla artçı sarsıntı yaşandı.