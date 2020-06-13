Sistematik saldırıların kaynağı CHPNet... Altun ailesinin avukatı harekete geçti

13 Haziran 2020 Cumartesi 23:43 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 23:44

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi ve yöneticisi Mücahit Avcı’nın, CHP’nin iç iletişim portalı CHPNet platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik itibar suikastı örgütlemesiyle ilgili yazışmaları kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Alçak saldırıların kaynağı belgelendi! CHP'nin resmi sitesinde 'Fahrettin Altun'a saldırın' emri

ALTUN AİLESİNE SİSTEMATİK SALDIRILARI ORTAYA ÇIKARDI

İletişim Başkanı Altun'un avukatı Sezgin Tunç, "CHP'ye ait platformda sinsi ve haince planlanan bu tasarı, Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun aleyhine yürütülen itibarsızlaştırma kampanyasını ortaya çıkarmıştır" açıklamasını yaptı.

CHP üyesi ve yöneticisi Mücahit Avcı'nın CHPNet'te yer aldığı iddia edilen beyanlarına, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun sert tepki gösterdi. Altun çifti adına açıklamayı avukat Sezgin Tunç yaptı.

"Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait bu platformda sinsi ve haince planlanan bu tasarı, bir süredir sistematik ve kesintisiz bir şekilde müvekkiller Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun aleyhine yürütülen itibarsızlaştırma kampanyasını ve bu kampanyanın arkasındaki aktörü ortaya çıkarmıştır."

'HUKUKİ YOLLAR SONUNA KADAR KULLANILACAK'

Açıklamada, bir süre önce de Altun çiftinin evinin fotoğraflanması hatırlatıldı. Yaşananların kumpas girişimi olduğu ve CHPNet'te yer alan ifadelerin bu sürecin devamı olduğu vurgulandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İlk adım savcılığa suç duyurusunda bulunmak olacak. Savcılık, eğer isterse konuyu hakaret, iftira gibi suçlar dışında örgütlü suç kapsamında da değerlendirebilecek. Savcılık olayda suç unsuru gördüğü takdirde soruşturma başlatılacak ve ardından Emniyete araştırma talimatı verilecek. Bu noktada delillerin toplanması ve ilgili kişilerin ifadelerinin alınması aşamasına geçilecek.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre delil tespiti amacıyla başta CHPnet sistemi olmak üzere bu sistemle bağlantılı CHP’ye ait tüm diğer dijital sistemlerde de adli bilişim incelemesi yapılabilecek.

Önceki benzer vakalar da dikkate alındığında sürecin şöyle işlemesi bekleniyor.

Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından CHPnet sistemine Savcılık talimatı doğrultusunda el koyma ve imaj alma işlemi yapılabilecek.

Daha sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki Adli Bilişim Bürosu tarafından kumpas ve organize suça ilişkin elde edilen tespitler savcılığa gönderilecek. Bilişim ile ilgili teknik işlemlerin akabinde, rapordaki kumpas ve suç unsurları Savcılık tarafından incelenerek şüpheli kişi veya kişiler aleyhine iddianame düzenlenebilecek.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda ilgili suç hükümleri kapsamında sorumlu kişi veya kişilerin yargılanmasına başlanacak.