CHP'ye yakınlığıyla bilinen bilenen Sözcü Gazetesi'nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu" yalanını DEM parti Sözcüsü Ayşegül Doğan çürüttü. DEM'li Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiçbir teklif sunmadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

İDDİALARA DEM'DEN SERT CEVAP

DEM parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu iddia edilen "13 maddelik talep listesi" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı; görüşmeyi sabote etmeye çalışanlara tepki gösterdi. Bu maddelerin partinin daha önce kamuoyunda dile getirdiği genel taleplerin derlenmesi olduğunu belirtti. Doğan, görüşmenin ardından resmi açıklama yapıldığını ve manipülatif haberlere karşı halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Son günlerde ortaya çıkan "İmralı Heyeti'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 13 maddelik talep listesi" iddialarına, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan net bir dille cevap verdi. Doğan, böyle bir listenin Cumhurbaşkanı'na sunulmadığını vurgulayarak, yayılan haberlerin gerçek dışı ve yanıltıcı olduğunu belirtti.

YANILTICI YORUMLAR TEPKİ ÇEKTİ

Terörsüz Türkiye hedefinde adımlar kararlılıkla atılıyorken, süreci sabote etmeye çalışanlara tepkiler bir biri ardına geliyor.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı Heyeti'nin görüşmesini sabote etme çabalarına sert tepki gösterdi. Söz konusu iddiaların, daha önce kamuoyuna açık şekilde ifade edilen taleplerin derlenmesinden ibaret olduğunu söyleyen doğan, "Bunları resmi bir liste gibi sunmak doğru değil" ifadelerini kullandı.

'AMAÇ GÖRÜŞMELERİ SABOTE ETMEK'

Doğan ayrıca, İmralı Heyeti'nin Erdoğan ile yaptığı görüşmenin içeriğinin zaten resmi olarak kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı. Medyanın bazı bölümlerinde yer alan "gizli talepler listesi" iddiasını, "görüşmeyi sabote etme çabası" olarak nitelendirdi.

DEM Parti, mevcut siyasi sürecin ve çözüm yollarının sağlıklı bir zeminde tartışılması gerektiğini belirterek, manipülatif haberlerin süreci baltalayabileceği uyarısında bulundu.

DEM Parti Sözcüsü, bu tür manipülatif haberlere karşı uyarıda bulunarak, "Halkımızı yanlış bilgilendirme girişimlerine karşı uyanık olmaya çağırıyoruz." dedi.

DMM DE YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de (DMM) iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu" iddiası doğru değildir." denildi.

DMM'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretiyle ilgili ortaya atılan "talep listesi" iddiaları asılsızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada da görüşmede iddia edildiği gibi bir talep listelerinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında atılan adımlarla ilgili devletin bir pazarlık yapması söz konusu değildir. Kamuoyunun hassasiyetlerini kullanarak bu kapsamda atılan adımları engellemek isteyenlerin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

Külliye'de "Terörsüz Türkiye" görüşmesi! Başkan Erdoğan DEM Heyetini kabul etti

Önemli adım için tarih verildi

DEM Heyeti: Hızlı adımlar olacak