13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
  • Site otoparkında korku dolu anlar: Araçlar yandı 18 kişi etkilendi
Güncel

Site otoparkında korku dolu anlar: Araçlar yandı 18 kişi etkilendi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana gelen araç yangında 18 kişi dumandan etkilendi.

13 Kasım 2025 Perşembe 20:09
Site otoparkında korku dolu anlar: Araçlar yandı 18 kişi etkilendi
Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkında bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otoparktaki diğer iki araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanın üst katlara ulaşması nedeniyle binada bulunan 18 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 araçta hasar oluştu.

Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

