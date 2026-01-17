İSTANBUL 6°C / 1°C
Güncel

Sitelerde fahiş aidata fren! Kurum: Kimse kafasına göre zam yapamayacak

Malatya'da 'Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş site aidatları ile ilgili yaptığı açıklamada 'Bundan böyle kimse öyle kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek. Artış enflasyonun üzerinde olmayacak.' dedi.

17 Ocak 2026 Cumartesi 12:57
Malatya'da "Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni"nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sitelerdeki fahiş aidat problemine neşter vuracağımız düzenlememiz meclis gündemine geldi. Aidatlardaki keyfi ve fahiş artışlara karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi hazırladık. Milletvekillerimizin oylarıyla inşallah bu düzenleme yasalaşacak ve bundan böyle; kimse öyle kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek. Aidat artışları enflasyon oranının üzerinde olmayacak.

"SİTE YÖNETİM ŞİRKETLERİNİ SINIFLANDIRACAĞIZ"

Yine mevcut durumda site yönetimlerinin bir denetimi yoktu. bunu da vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda değerlendirdik. Site yönetim şirketlerini Bakanlık olarak biz belgelendirip sınıflandıracağız. bu şirketleri de yılda en az 1 kez denetleyeceğiz. site sakinlerimizin şikayetiyle de bakanlık olarak hızlıca denetim başlatacağız.

