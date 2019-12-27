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Sivas 27 Aralık okullar tatil mi? Sivas'ta bugün okullar tatil edildi mi?

Sivas 27 Aralık okullar tatil mi? Sivas'ta bugün okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Sivas’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü, 61 köy ile araç ulaşımı kesildi. İlçelerde kar yağışı şehir merkezine oranla daha kuvvetli oldu. 61 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi ekiplerin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivas okul tatili hakkında tüm detaylar haberimizde..

27.12.2019  10:41 - Güncelleme: 27.12.2019  10:41

Sivas 27 Aralık okullar tatil mi? Sivas'ta bugün okullar tatil edildi mi? gşibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yurdun büyük bir kesiminde etkisini hissettiren soğuk hava Sivas'ta da etkili oldu. Kentin birçok kesiminde kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Sivas okul tatiline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.


SİVAS 27 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Etkili olan kar yağışının ardından Sivas'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda Valilik'ten henüz bir açıklama gelmedi.


SİVAS’TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Sivas'ta bir süredir etkili olan yağmur sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yerini kar yağışına bıraktı. Sivaslılar güne beyaz örtü altında uyandı.


İlçelerde kar yağışı şehir merkezine oranla daha kuvvetli oldu. 61 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi ekiplerin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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