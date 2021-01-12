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Sivas, Çorum, Amasya, Samsun... Türkiye hazır: Dağıtım başladı

Çin'den getirilen SinoVac aşılarının Türkiye'nin farklı noktalarına dağıtımı başladı. Sivas, Çorum, Amasya, Bilecik ve Samsun'a aşılar ulaştı. İllere dağıtımı başlanan aşıların uygulanmasına Acil Kullanım Onayı çıkarıldıktan sonra başlanacak.

12 Ocak 2021 Salı 15:32 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 15:46
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Sivas Valisi Salih Ayhan, ilk partiyi teslim aldıklarını belirtti. Aşılama kapsamında ilk olarak sağlık çalışanları, risk grubunda olanlar, emniyet ve jandarma personelleri aşılanacak.

TRT Haber'in haberine göre, özel araçlarla getirilen aşılar Çorum, Amasya, Bilecik ve Samsun’da da Sağlık Müdürlüklerine teslim edildi.

Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve 30 Aralık'ta Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda muhafaza ediliyordu.

ACİL KULLANIM ONAYI ÇIKINCA AŞILAMA BAŞLAYACAK

Aşılardan rastgele alınan numunelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarındaki analizleri sürüyor.

İllere dağıtımı başlanan aşıların uygulanmasına Acil Kullanım Onayı çıkarıldıktan sonra başlanacak.

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