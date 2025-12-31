İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9708
  • EURO
    50,5839
  • ALTIN
    5986.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı

Sivas-Kayseri kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yola çıkan vatandaşların ise Taşlıdere mevkisinden şehir merkezine yönlendirildiği ifade edildi.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 16:36 - Güncelleme:
Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı
ABONE OL

Sivas-Kayseri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Koyuncu mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazasına giden bazı kurtarma ekipleri ile gazeteciler de yolda mahsur kaldı.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla aralarında basın mensuplarının da bulunduğu yaklaşık 20 araç ve 50 kişi kurtarıldı.

Bu arada, Sivas-Kayseri kara yolunun araç trafiğine kapatılması nedeniyle yola çıkan vatandaşlar Taşlıdere mevkisinden şehir merkezine yönlendiriliyor.

Yolcu otobüsleri ise Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekletiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.