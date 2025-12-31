Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı

Sivas-Kayseri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Koyuncu mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazasına giden bazı kurtarma ekipleri ile gazeteciler de yolda mahsur kaldı.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla aralarında basın mensuplarının da bulunduğu yaklaşık 20 araç ve 50 kişi kurtarıldı.

Bu arada, Sivas-Kayseri kara yolunun araç trafiğine kapatılması nedeniyle yola çıkan vatandaşlar Taşlıdere mevkisinden şehir merkezine yönlendiriliyor.

Yolcu otobüsleri ise Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekletiliyor.