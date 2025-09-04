İSTANBUL 30°C / 22°C
4 Eylül 2025 Perşembe
  • Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri
Güncel

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millî Mücadele tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi, milletimizin bağımsızlık azmini, millî birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı tarihî bir meşaledir.' açıklamasında bulundu.

4 Eylül 2025 Perşembe 10:06
Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Millî Mücadele tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi, milletimizin bağımsızlık azmini, millî birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı tarihî bir meşaledir.

Sivas Kongresi'nde alınan kararlar ile Türk milletinin esareti kabullenmeyeceği, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının her şeyin üzerinde olduğu ilan edilmiştir.

Bu tarihî kongrede, manda ve himaye reddedilerek, milletin kendi iradesine ve gücüne güvenmesi gerektiği ortaya konulmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri atılmıştır.

Bugün bizlere düşen görev, Sivas Kongresi'nin ruhunu daima canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bağımsızlık ideallerimizi gelecek nesillere aktarmaktır.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sivas Kongresi'nin kahramanlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularla selamlıyorum.

