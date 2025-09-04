Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde SOLOTÜRK coşkusu

<p>SOLOTÜRK, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Osman Seçilmiş Parkı üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/09/04/39021821.jpg'/><p>Parkta ellerinde Türk Bayraklarıyla toplanan çok sayıda vatandaş, SOLOTÜRK'ün gösterisini ilgiyle takip etti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/09/04/39021826.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/09/04/39021827.jpg'/>