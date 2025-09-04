İSTANBUL 30°C / 22°C
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
  • Haberler
  • Güncel
  • Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde SOLOTÜRK coşkusu
Güncel

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde SOLOTÜRK coşkusu

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas semalarında gösteri uçuşu yaptı.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 20:19 - Güncelleme:
Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde SOLOTÜRK coşkusu
ABONE OL

SOLOTÜRK, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Osman Seçilmiş Parkı üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Parkta ellerinde Türk Bayraklarıyla toplanan çok sayıda vatandaş, SOLOTÜRK'ün gösterisini ilgiyle takip etti.

  • Sivas
  • uçuş
  • gösteri
  • solotürk

