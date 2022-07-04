''Sivas pastırması'' coğrafi işaretle tescillendi

Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas pastırmasının coğrafi işaret tescil belgesi almasının sevindirici olduğunu söyledi.

Tüketiciler için ürünlerin kaynağının, karakteristik özelliklerinin kaliteyi garanti ettiğini belirten Şimşek, "Bursa denilince İskender kebap, Gaziantep denilince baklavanın akla gelmesi kentlerin coğrafi işaretlerle ne derece özdeşleştiğini ortaya koymaktadır." dedi.

Sivas pastırmasının lezzetini yaylalarda yetiştirilen büyükbaş hayvanların etinden aldığını aktaran Şimşek, "Sivas pastırması, yapılacak tanıtım faaliyetleriyle de en önde yerini alacaktır. Sivas'ta coğrafi tescilli 19 ürün bulunmaktadır. 2022 yılı içerisinde Zara balı, Suşehri fasulyesi ve akabinde de Sivas pastırması coğrafi işaret alarak şehrin zengin bir birikiminin olduğunu ortaya koymuştur." diye konuştu.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise Sivas pastırmasının hem ticari hem de turizm anlamında kente büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Şehrin marka değerini artırmak adına zeron buğdayı, Sivas kellesi, Sivas pöçüğü ve sucuğunun tescili için başvuru yapacaklarını da anlatan Hastaoğlu, "İnşallah bunları zaman içerisinde coğrafi işaretli ürünlerin arasına katmış olacağız." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken de yaptıkları konuşmalarda pastırmanın coğrafi işaret tescil belgesi almasının şehir açısından önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından kentteki pastırma üreticilerine belge takdim edildi.

Etkinlikte müze bahçesinde açılan stantlarda vatandaşlara pastırma ikramında bulunuldu.