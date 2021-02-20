Sivas'ta 51 köy yolu ulaşıma kapandı

AA 20 Şubat 2021 Cumartesi 11:38 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 11:38

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7'si bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Hava sıcaklığının sabah sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü kentte, soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı kısımları da buz tuttu.

Kardeşler Mahallesi'nde bulunan tarihi Eğri Köprü'nün çevresindeki ağaçların kırağı tutması ise güzel görüntü oluşturdu.

Öte yandan, kentte bazı iş yerlerinin yağmur suyu giderlerinde oluşan buz sarkıtları dikkati çekti.