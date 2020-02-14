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Sivas'ta, çatılarda buz sarkıtları oluştu

Sivas'ta 3 gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından kar temizleme çalışmalarına ağırlık verildi. 671 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte, soğuk havanın etkisiyle çatılarda boyu 1 metreyi geçen buz sarkıtları oluştu.

DHA14 Şubat 2020 Cuma11:44 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 11:44

Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Sivas'ta, kar temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürdü. Kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk havayla merkezde ve İmranlı ilçesindeki çatılarda boyu 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Kent genelinde 671 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. Tecer- Beypınarı, Suşehri- Polatlıderesi- İmranlı ve Soğuk Çermik- Doğanşar yolları da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

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