Sivas'ta çiftçilere 22 bin hayvan desteği

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 17:11 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 17:11

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında destek alan çiftçileri ziyaret etti.

Hıdırnalı köyünde söz konusu projeden yararlanarak 87 küçükbaş hayvan alan Turan Gedikli'ye ait işletmeyi gezen Ayhan, her zaman çiftçinin yanında olacaklarını belirtti.

Ayhan, "Proje kapsamında bugüne kadar 204 işletmeye kredi verilerek, 22 bin 102 hayvan desteğinde bulunuldu, toplam destek tutarı 26 milyon 630 bin 415 lira oldu." ifadesini kullandı.

Merkeze bağlı Karamehmet köyünde Osman Ateş'e ait TKDK destekli 50 büyükbaşın bulunduğu süt çiftliğini de ziyaret eden, Ayhan, burada aşılama programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı ilkbahar dönemi şap, sığır çiçeği (LSD) ve Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) aşılama kampanyasının bugün başladığını hatırlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Şap hastalığı hızlı bir yayılıma sahip olup, özellikle sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğüne sebep olmakta, yayılımı ve etkisi itibarıyla özellikle süt sığırcılığına büyük darbe vurmaktadır. Sığır çiçeği hastalığı ise sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle bulaşan, deri üzerinde, iç organlarda yumrulu şişlikler görülen, bazen ölümle sonuçlanan viral bir hastalıktır. Sığır çiçeği hastalığı ihbarı mecburi hastalıklar listesinde yer alır. Hastalık sığırlarda ciddi verim kayıplarına, deride hasara ve ölüme yol açar. Bu nedenle hayvan sahiplerinin işletmedeki tüm hayvanlarını aşılatmaları zorunludur."

Hayvanlara kene ilacı da süren Ayhan, KKKA hastalığının keneler aracılığıyla insanlara bulaştığını, bazen ölümle sonuçlanan enfeksiyona neden olduğunu vurguladı.