AA 16.01.2020 10:48 - Güncelleme: 16.01.2020 10:48

Sivas 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar O.T. ve karısı B.T. katılmadı, mağdur diş hekimi A.D. ile sanıkların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Diş hekimi A.D, önceki beyanlarını tekrar ederek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan B.T'nin avukatı ise önceki ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, müvekkilinin müştekiye hakaret etmediğini öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Sanık O.T'nin avukatı da müvekkilinin beraatini talep ederek, ceza verilecekse de haksız tahrik indiriminden yararlandırılmasını istedi.

Sanık O.T'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın eşi B.T'nin ise beraatine hükmetti.

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde 22 Haziran 2018'de, O.T. hastaneye götürdüğü eşi B.T'nin anlattıklarına inanmadığı gerekçesiyle tartıştığı diş hekimi A.D'yi darbetmişti.

Gözaltına alınan O.T, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı üzerine tutuklanmıştı. Daha sonra tahliye edilen sanık, tutuksuz yargılanmaya başlamıştı.