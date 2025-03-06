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Sivas'ta egzotik hayvan kaçakçılığı

Sivas'ta düzenlenen egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda, 4 yılan ve 1 tarantula cinsi örümcek ele geçirildi.

AA6 Mart 2025 Perşembe 19:29 - Güncelleme:
Sivas'ta egzotik hayvan kaçakçılığı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyona ilişkin bilgi verdi.

Çokçetin, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçak yılan satışı ihbarı üzerine operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda, 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 boa yılanı ve 1 tarantula cinsi örümcek ele geçirildiğini ifade eden Çokçetin, kaçak hayvan ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli hakkında idari işlem uygulandığını bildirdi.

Çokçetin, yasa dışı olarak bulundurulan yılanlar ve tarantula cinsi örümceğin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerine teslim edildiğini belirtti.

  • egzotik hayvan
  • kaçakçılık operasyonu
  • yılan ve örümcek

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