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Sivas'ta fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Sivas'ta bir plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

İş makineleri yardımıyla fabrikanın sac kısımları yıkıldı ve itfaiye ekipleri içeri girdi.

Yangında dumandan etkilenen fabrika çalışanı Mevlüde Aydın (47), Numune Hastanesine kaldırıldı, bir itfaiye erine ise olay yerinde bekletilen ambulansta müdahale edildi.

Sivas Belediyesi, bazı ilçeler ve çeşitli kamu kurumlarının itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Bir bölümünde tekstil ve geri dönüşüm malzemesi deposu da bulunan plastik fabrikasında, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde 2 ambulans hazır bekletiliyor.

- "Arkadaşlarımız cansiparane çalıştı"

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının tekstil malzemelerinin olduğu bölümde çıktığını söyledi.

OSB'deki şubelerinin yangına anında müdahale ettiğini, can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu dile getiren Işık, "Şu an tamamen kontrol altına alındı. Çevre ilçelerden, üniversitemizden, hava alanından takviye istedik. Organize şekilde yangına müdahale ederek arkadaşlarımız cansiparane çalıştı, hepsine teşekkür ediyorum. Can kaybı olmaması tesellimiz. Cuma saati olması nedeniyle çalışanların bir bölümü fabrikada değildi." diye konuştu.

Işık, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.

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