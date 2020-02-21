İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1098
  • EURO
    6,5968
  • ALTIN
    316.596
  • BIST100
    114709
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sivas'ta hafif ticari araç tıra çarptı: 5 yaralı
Güncel

Sivas'ta hafif ticari araç tıra çarptı: 5 yaralı

Sivas'ta, hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

DHA21 Şubat 2020 Cuma10:07 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 10:07

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sivas- Ankara yolu Köklüce mevkisinde meydana geldi. Tayfun Göcek'in kullandığı 06 GB 3454 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, Halil Tulaz yönetimindeki 44 AZ 556 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Tayfun Göcek ile hafif ticari araçta bulunan Fatma ve Ahmet Çıracı ile Kadun ve Enes Bekçi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamışlı'da ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor
Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi
Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
'Devrim başarıya ulaşmıştır'

'Devrim başarıya ulaşmıştır'

ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı
ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı

ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.