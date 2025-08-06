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Sivas'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 09:57 - Güncelleme:
Sivas'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

G.Y. (21) idaresindeki 01 CZD 05 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, B.Y. (75) yönetimindeki 58 TL 480 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kazada, sürücüler ile Z.E.E. (12), E.E. (14), D.E. (34), Z.Y. (70), M.M. (15) ve S.Ö. (19) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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