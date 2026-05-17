Güncel

Sivas'ta feci olay: Kazanın şokuyla çaya atlayıp akıntıda kayboldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı, kazanın şoku ile kendini Kelkit Çayı'na atan 1 kişinin ise arama çalışmaları sürüyor.

İHA17 Mayıs 2026 Pazar 13:49 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye kaza, gece yarısı Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tünel çıkışında meydana geldi.

U.Y. (20) idaresindeki 28 DR 070 plakalı araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Sürücü yaralanırken araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde vefat etti.

Araçta bulunan, 18 yaş altı E.N.H. isimli kızın ise olayın şokuyla Kelkit Çayı'na atlayıp akıntıya kapılarak kaybolduğu ileri sürüldü. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken Kelkit Çayı'nda kaybolduğu ileri sürülen kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

AFAD ekipleri, son yağışlarda debisi oldukça yükselen nehirde arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

