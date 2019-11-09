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Sivas'ta iki çocuk annesi evinde ölü bulundu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, Dürdane E. (36), evinde yanında bulunan tabancayla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın ardından Dürdane E.'nin köy muhtarı olan babası Ali E., eşi Savaş E. ve amcası Y.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

  • DHA
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Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yakup köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Dürdane E., evde göğsünden vurulmuş halde kanlar içinde bulundu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Dürdane E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında tabanca bulunan Dürdane E.'nin cesedi, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası kadının köy muhtarı olan babası Ali E., eşi Savaş E. ve amcası Y.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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