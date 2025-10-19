İSTANBUL 18°C / 11°C
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü diğer ağır yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.

AA19 Ekim 2025 Pazar 14:13 - Güncelleme:
ABONE OL

C.G. (75) yönetimindeki 60 ABT 426 plakalı otomobil ile Ahmet Serttaş (80) idaresindeki 34 UJ 5130 plakalı otomobil Alibaba Mahallesi Çayboyu Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Serttaş olay yerinde hayatını kaybederken, C.G. ağır yaralandı.

Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Serttaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

