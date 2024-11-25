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  • Sivas'ta kar ve tipi çobanları mahsur bıraktı! 7 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
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Sivas'ta kar ve tipi çobanları mahsur bıraktı! 7 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan dört çoban, 7 saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 21:12 - Güncelleme:
Sivas'ta kar ve tipi çobanları mahsur bıraktı! 7 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
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Kurt deresi mevkisinde, dört çoban ile bin koyun tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan çobanlar belediyeyi arayarak yardım istedi.

Bölgede devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle çobanlara ulaşılamadı. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte belediye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İş makineleriyle 7 saat süren çalışmanın sonunda çobanlara ve sürüye ulaşıldı.

Ekipler tarafından kurtarılan çobanlar ve sürü beldede bulunan bir çiftliğe götürüldü. Çobanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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