Sivas'ta kar ve tipi çobanları mahsur bıraktı! 7 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Kurt deresi mevkisinde, dört çoban ile bin koyun tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan çobanlar belediyeyi arayarak yardım istedi.

Bölgede devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle çobanlara ulaşılamadı. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte belediye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İş makineleriyle 7 saat süren çalışmanın sonunda çobanlara ve sürüye ulaşıldı.

Ekipler tarafından kurtarılan çobanlar ve sürü beldede bulunan bir çiftliğe götürüldü. Çobanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.