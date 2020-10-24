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Sivas'ta işçileri taşıyan servis yan yattı: 5'i ağır 15 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde işçileri taşıyan servis yan yattı. Yaşanan kaza sonucunda 5'i ağır, 15 işçi yaralandı. Servisin, yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'nde çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.

DHA24 Ekim 2020 Cumartesi 09:19 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:21
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Kaza, saat 07.00 sıralarında Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi yakınlarında meydana geldi. Bölgede yapımı devam eden Geminbeli Tüneli inşaatına işçi taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 34 VH 8287 plakalı servis midibüsü, rampa aşağı sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 5'i ağır, 15 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midibüste sıkışan yaralılar, Zara Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri, Zara ve Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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