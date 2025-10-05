Sivas'ta kazada ölümden dönüldü: 10 yaralı...

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yerinden fırlayan LPG tankının patlamaması faciayı önledi, kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında yaşandı. Sivas'tan Ankara istikametine gitmekte olan otomobil ile aynı istikamette giden araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fiat marka araç yol kenarındaki direğe çarparak parçalandı.

Araç hurdaya dönerken bagajındaki LPG tankı yerinden fırladı. Hortumları sayesinde araçla bağlantısı kesilmeyen tankın patlamaması faciayı önledi. Kazada her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.