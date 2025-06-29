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Sivas'ta kene alarmı! 10 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta kene yapışması sonucu, vücutlarına bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

IHA29 Haziran 2025 Pazar 10:28 - Güncelleme:
Sivas'ta kene alarmı! 10 kişi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre vaka, Sivas'ın Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan 30 yaşındaki Uğur Uymaz, 4 gün önce yüksek ateş şikâyetiyle ilçede bulunan hastaneye kaldırıldı. Buradan 2 gün sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

KENEDEN ÖLENLERİN SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tetkiklerde rahatsızlığın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü kaynaklı olduğu anlaşıldı. Uymaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti. Uymaz'ın vücuduna yapışan keneyi fark edemediği veya virüsün dışarıdan kendisine bulaşmış olabileceği düşünülüyor. Uymaz'la birlikte bu yıl KKKA sonucu Sivas'ta ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

  • Kırım Kongo Ateşi
  • Vücut Yapışması
  • Ölüm Sayısı

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