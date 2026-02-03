İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2026 Salı / 16 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4984
  • EURO
    51,4139
  • ALTIN
    6884.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sivas'ta korkunç kaza! Öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
Güncel

Sivas'ta korkunç kaza! Öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Sivas'ta öğrenci servisinin devrildiği kazada 14 kişi yaralandı. Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

AA3 Şubat 2026 Salı 10:24 - Güncelleme:
Sivas'ta korkunç kaza! Öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
ABONE OL

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Mehmet Ateş'in kullandığı 58 AHA 260 plakalı öğrenci servisi, Güneykaya beldesi Kargın Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 13 öğrenci, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgedeki köylerden servisle alınan öğrencilerin Şehit Sinan Göktaş Anadolu Lisesi ile Güneykaya İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gördükleri öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesine öğrenci taşıyan okul servisinin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yatması sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin hızla olay yerine intikal ettiği, yaralılara ivedilikle ilk müdahaleler yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araçta bulunan toplam 13 öğrenci ile araç şoföründen, ilk belirlemelere göre tamamının hafif düzeyde yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar, il merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve araç şoförümüze acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları bir kez daha gözler önünde! Asrın felaketinden 3 yıl sonra ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.