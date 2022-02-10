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Sivas'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde aşırı buzlanmadan dolayı iki TIR ve bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü. Çok sayıda yaralı var.

10 Şubat 2022 Perşembe 20:47 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 20:53
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önündeki TIR'a arkadan çarptı. Tırın dorsesine saplanan otobüsün şoförü hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi çıkışında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önünde gitmekte olan tırın dorsesine saplandı. Kazada yolcu otobüsünün şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar Sarkışla ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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