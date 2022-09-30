İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2022 Cuma / 4 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5491
  • EURO
    18,2391
  • ALTIN
    997.615
  • BIST100
    3148.07
Güncel

Sivas'ta korkutan yangın

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

IHA30 Eylül 2022 Cuma 09:25 - Güncelleme:
Sivas'ta korkutan yangın
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Hüseyin Bilgi'ye ait geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evinde uyuyan Bilgi, patlama sesini duyarak uyandı. Tesisin yandığını gören Bilgi, durumu hemen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

Geri dönüşüm tesisinin sahibi Hüseyin Bilgi, "Geri dönüşüm işiyle uğraşıyorum. İki aylık oğlum var. Onun ve patlama sesiyle uyandım. Dükkanımın ve aracımın yandığını gördüm. Hemen aşağı indik" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.