Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı
Sivas'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ikisi bebek, 16 kişi yaralandı.
- AA
Ağrı'dan Denizli'ye seyreden A.U. (63) yönetimindeki 44 HL 047 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolunun Seyfebeli mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Araçta bulunan ikisi bebek 16 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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