Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı

Sivas'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kazanın ardından Numune Hastanesine giderek tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 AGV 495 plakalı öğrenci servisi, merkeze bağlı Alahacı köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 14 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Alahacı köyünden Yıldız beldesindeki İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan okul servisinin, buzlanma nedeniyle yan yatması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

İhbarın ardından ekiplerin hızla bölgeye intikal ettiği ve yaralılara ilk müdahalelerinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araçta bulunan 14 lise öğrencisi ile araç sürücüsünden, ilk belirlemelere göre 2 öğrencinin orta derecede, diğer öğrenciler ile sürücünün ise hafif düzeyde yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar, il merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve araç sürücümüze acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

VALİ ŞİMŞEK'TEN YARALILARA ZİYARET

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kazanın ardından Numune Hastanesine giderek tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Şimşek, kazada yaralanan öğrencilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaza hakkında bilgi veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi taşıyan servis aracının buzlanma nedeniyle yan yatması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın hemen akabinde jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal ederek yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ilimiz merkezindeki çeşitli hastanelerde tedavi altında. Bu kaza sonucunda 14 öğrencimiz ile servis şoförümüz çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. 2 öğrencimizin orta düzeyli yaralandığını değerlendiriyoruz. Hastanedeyiz ve yaralılarımızı yerinde ziyaret ettik. Çok şükür ki durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Ben kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, acil şifalar diliyorum."

