Sivas'ta ''otobüs'' şampiyonu: 65 yaş kartıyla tam 3 bin 365 kez bindi

Sivas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı toplu taşıma verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre 65 yaş üzeri serbest kart sahibi Mehmet S., yıl boyunca halk otobüslerini 3 bin 365 kez kullanarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Mehmet S.'nin bir günde 25 kez otobüse bindiği belirtilerek bunun yılın en yüksek günlük kullanım rekoru olduğu ifade edildi.

Belediyeden yapılan paylaşımda, "2025 Toplu Taşıma Şampiyonu belli oldu. 65 yaş üzeri serbest kart sahibi hemşehrimiz Mehmet S. 2025 yılında 3 bin 365 kez halk otobüslerimizi kullanarak adeta direksiyon başındakilerle mesai arkadaşı oldu. Günlük 25 biniş rekoruna sahip olan hemşehrimize ilgisi için teşekkür ederiz. Ancak küçük bir hatırlatma; otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ücretsiz toplu taşıma hakkına ilişkin yasal düzenlemeye de dikkat çekilerek, ücretsiz yararlanma hakkının 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu kapsamında düzenlendiği hatırlatıldı.

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede ilgi görürken, belediyenin esprili dili vatandaşların da dikkatini çekti.