Sivas'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı
Sivas’ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi. Erzincan’dan Sivas istikametine seyir eden H.K. yönetimindeki 06 VKG 08 plakalı otomobil, Hafik yakınlarında yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan araçtaki aynı aileden H.K., H.K., M.K., G.K. ve B.K. yaralandı. Ambulansla Sivas’taki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.K. ve B.K.’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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