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Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü

Sivas'ın Kangal ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA30 Mart 2025 Pazar 07:44 - Güncelleme:
Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü
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Kuşkayası köyü Kargakalesi mezrasında T.Ş. (24), S.Ş. (56) ve Y.Ş. (16) ile İ.Y. (63), E.Y. (24) ve E.Y. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada İ.Y. başından, E.Y. ayağından, T.Ş. kolundan ve Y.Ş. ayağından silahla yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Y. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından araçla kaçmaya çalışan E.Y. ile diğer şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri mezrada güvenlik önlemi aldı.

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