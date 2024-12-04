Sivas'ta sobadan sızan gaz can aldı

Sularbaşı Mahallesi 10'ncu Sokak'taki müstakil evde yaşayan ve emekli öğretmen oldukları öğrenilen Hüseyin İnangu (83) ile kardeşi Makbule İnangu'dan (73) haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve giren sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hüseyin İnangu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde bulunan Makbule İnangu'yu, Numune Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan İnangu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hüseyin İnangu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.