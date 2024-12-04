İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2024 Çarşamba / 3 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7348
  • EURO
    36,5398
  • ALTIN
    2957.91
  • BIST100
    9886.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sivas'ta sobadan sızan gaz can aldı

Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, kız kardeşi hastaneye kaldırıldı.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 23:11 - Güncelleme:
Sivas'ta sobadan sızan gaz can aldı
ABONE OL

Sularbaşı Mahallesi 10'ncu Sokak'taki müstakil evde yaşayan ve emekli öğretmen oldukları öğrenilen Hüseyin İnangu (83) ile kardeşi Makbule İnangu'dan (73) haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Eve giren sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hüseyin İnangu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde bulunan Makbule İnangu'yu, Numune Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan İnangu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hüseyin İnangu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.